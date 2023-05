El Gobierno admitió que la inflación de abril puede ser más alta de lo esperado

"Aunque todos sabemos que el dólar blue no tendría que influir en los precios porque no está directamente relacionado, el impacto del dólar blue en el pequeño comercio y en la gente que vive el día a día puede haber derivado en remarcaciones que pueden hacer que se índice que venía a la baja no impacte de la misma manera que esperábamos que impactara", agregó.