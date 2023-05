Sitas protestó en la Legislatura y criticó las declaraciones de Osvaldo Jaldo

En la movilización, los trabajadores cuestionaron las declaraciones del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. “La única forma de conseguir mejoras para sus representados es venir a la mesa de diálogo, sentarse y poner la cara, y discutir como lo hacen todos los sindicatos. Ahora, con paro, incomunicados y sin tener contacto con el Gobierno no conseguirán ninguna mejoría para sus representados. No están dialogando, no están conversando y no están acordando”, había dicho el candidato a gobernador por el Frente de Todos (FdT).