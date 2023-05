Día Internacional de Star Wars: cómo surgió y por qué se celebra el 4 de mayo

Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th (4 de mayo) Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que fonéticamente dio lugar a "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe").