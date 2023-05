Inflación por las nubes, escasez de reservas y presiones cambiarias: qué dicen los analistas

- "El Gobierno adoptó medidas de corte 'ortodoxo' -suba de tasas, venta de dólares, etc- para frenar la suba de los tipos de cambio financieros. Las medidas tuvieron un éxito moderado ya que la brecha descendió al 103%, aunque al costo de convalidar una mayor nominalidad y desprenderse de divisas escasas", sostuvo Delphos Investment. "El BCRA cerró abril con un saldo positivo de apenas U$S 33 millones con ventas en el mercado oficial de U$S 50 millones en esta (última) semana", recordó.