Turf: estuvo a punto de no correr y terminó siendo el héroe

El nieto materno de Include derrotó por tres cuerpos al favorito Slew of Valid, en el muy buen tiempo de 1’25”3/5 para los 1.400 metros y logró la victoria más importante de su campaña. “La idea era dejarlo descansar y que recién volvieraa a competir el domingo 7 de mayo. En Santiago no se sintió cómodo en la pista y parece que no le gustó el viaje. La decisión de correrlo la tomamos cuatro horas antes de la carrera, pero no le veía chances de ganar. A mí me gustaba mucho más Dipinto, que finalizó penúltimo después venir en la delantera hasta la recta final”, agregó el experimentado entrenador.