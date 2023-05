Según la Junta Electoral, Salim no puede alegar "desconocimiento" ni "errores involuntarios"

En esa línea, agregó que "luego de cumplidos todos los actos necesarios para oficializar mi candidatura y realizando personalmente el control en el Sigel, me di cuenta con mucha sorpresa y preocupación que mi candidatura de Intendente de Famaillá no resultó cargada exitosamente". Y añadió que "es la única candidatura" de Unidad Ciudadana que no figura cargada en el sistema de la JEP.