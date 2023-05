Video: el día que Jorge Rial habló sobre sus problemas cardíacos

Qué dijo Jorge Rial sobre sus problemas cardíacos

En 2020, Jorge Rial comenzó a sentirse mal durante la emisión de su programa Intrusos y tuvo que retirarse del estudio. “Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor, sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o los dolores particulares en la cabeza y en el cuello, pero no sentía eso”, relató en una entrevista con sus compañeros.