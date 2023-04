Un televidente pidió en La Peña de Morfi que vuelva Jey Mammón y lo sacaron del aire

"En eso, él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar", explicó la artista, en referencia al cambio de actitud del conductor. "Jey, si estás viendo esta nota, sábelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio como volvió", dijo Georgina, en alusión al viaje que realizó Mammón a España. "Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué. Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta", agregó.