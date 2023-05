Trail Running: estos son los chequeos que tenés que hacerte para correr en la montaña

“Hay que entender que el organismo se entrena para determinado tipo de ejercicio o de disciplina o de deporte, y no siempre esa disciplina es acorde para hacer otra actividad. Por eso es tan importante que cada uno tenga consciencia de si ha realizado alguna vez este tipo de disciplina, o si lo hace por primera vez”, pide el especialista. “Siempre la primera vez es complicada, porque puede pasar cualquier cosa que no teníamos en cuenta. Inclusive a un deportista que ya ha competido en otras disciplinas, cualquier característica del trail running puede complicarlo. Porque es distinto y porque no siempre las disciplinas se asocian unas con otras”, puntualiza.