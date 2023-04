Javier Pucharras: “Puse en juego mi familia cuando me propuse luchar contra el narcomenudeo”

También contó que, a causa de esto, recibió amenazas dirigidas a él y a su familia. “Puse en juego hasta a mi familia cuando me propuse luchar contra el narcomenudeo, recibiendo amenazas de todo tipo, las cuales continúan hasta el día de hoy y muchas de ellas me llegan a través de las redes sociales; pero no les tengo miedo, los enfrenté en ese momento y lo voy a volver a hacer, porque quiero cuidar a los jóvenes, a las familias taficeñas, de los que venden esta porquería”, dijo en tono desafiante.