Danza: última función de “La Bayadera”

El rock y el blues tucumanos se despliegan por toda la provincia. Con entrada libre y gratuita, la propuesta tiene a Yarará del Desierto en La Enramada de Amaicha (Claudia W. De Cano y Tupac Amaru); a Rock and Lobos, Pasaje en Trance, Lapsus y Komodines junto al Dj Petreli en el Beer Festival con la presencia de 15 cervecerías en la plaza Alberdi (Santiago del Estero y Catamarca); Malditas Ratas con Fer & Salvatores en El Bajón de Yagui (General Paz 1.208); Dead Horse con su tributo a Guns and Roses en José Cuervo (Miguel Lillo 352). Con entrada paga, actuarán Dfasados con su homenaje a The Beatles y al rock nacional en Recontainer de Tafí Viejo (avenida Roca Oeste 1.015), B19 Acoustic, Brutal Represión y Anv Hysteria en Robert Nesta Club (San Martín 1.129). En tanto, el soul y R&B del uruguayo Cardellino sonará en el Teatro De la Paz (9 de Julio 163) desde las 22. Ya en ritmos bailables, Maxi Giraud se presentará en el restobar Beckett’s (25 de Mayo 783) y Marcelo Gabar estará en Santa Marta Restó de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.645).