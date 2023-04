Massa consiguió un crédito de U$S 690 millones en Uruguay

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, se reunió en Uruguay con directivos del Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento). Durante el encuentro, se acordó un préstamos de 690 millones de dólares por parte del organismo en un plan de giro de 60 días.

Los fondos, según anticiparon desde la Nación, llegarían antes del 30 de junio y tendrán como destino el financiamiento del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Habrá construcción, ampliación y mejora de instalaciones de instituciones académicas de diferentes puntos del país.

En detalle, la iniciativa incluye obras nuevas y de ampliación o refacción, como también la construcción y/o renovación de 745 aulas, 87 laboratorios, 62 talleres y 11 auditorios, “es ampliar la cobertura y mejorar el Sistema Universitario Nacional y fortalecer el funcionamiento y los servicios que prestan las instituciones, además de vincular el capital humano formado en las universidades con las fuerzas productivas locales”, según detalla la presentación oficial del plan.

Con estos fondos, Massa logró reunir en el mes unos U$S 1.500 millones, que llegarán antes de que termine el semestre. El ministro anunció ayer un desembolso del BID por U$S 75 millones por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a la mejora en la provisión de servicios de agua potable en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

En el caso de la CAF, el desembolso previsto ase ubica levemente por debajo del monto girado el año pasado por la institución a la Argentina, que recibió U$S 761 millones mientras que en 2021 y 2020, el organismo giró U$S 699 millones y U$S 536 respectivamente.

En concreto, el crédito se utilizará para la realización del proyecto de Reversión del Gasoducto Norte – Obras complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitirá avanzar en la segunda etapa de construcción del gasoducto y lograr iniciar con las exportaciones, tanto a Chile como a Brasil desde el norte. (Infobae.com)