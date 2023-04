Acnoa pedirá la Conciliación Obligatoria ante la protesta de los trabajadores del citrus

El empresario ratificó que las empresas del sector atraviesan una crisis, no solo por la situación climática (la sequía), sino por el escenario económico. “Como asociación empresaria no podemos firmar cualquier cosa. Siempre dije que buscamos un espacio sustentable, donde el trabajador de ninguna manera es la variable de ajuste, pero no podemos firmar cosas que no vamos a poder asumir o que no vamos a poder pagar”, indicó en una entrevista con "LA GACETA Central", el noticiero de LG Play.