Según Emilio Pérsico, Sergio Massa pidió "apretar a los empresarios" para bajar los precios

“Los que producen alimentos de forma masiva no tienen razones (para haber incrementado los precios) porque ellos negocian con el dólar oficial y no con el blue. No se entienden los aumentos irresponsables”, dijo Navarro. “Es importante que se aplique la ley a aquellos que constatamos que han aumentado sin justificación; no solamente retrotraer el precio, sino que paguen lo que la ley determine”, aclaró durante una entrevista con Nacional Rock.