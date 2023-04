Cartas de lectores: voto

Voto significa: “método para tomar decisiones... mecanismo de participación ciudadana para ejercer un derecho”. Voto, palabra mágica que nos puede llevar a dos cosas: a) Seguir en el mismo lugar, sin pena ni gloria. b) Llevarnos a un lugar nuevo, diferente. Voto, derecho a ser libre y ver la luz... o seguir en la oscuridad. Voto, decidir seguir sin agua, cloacas, gas, pavimento, o decidir a tener una vida mejor y digna. Voto, mecanismo para lograr un futuro mejor para nuestros hijos, o mecanismo para seguir en la pobreza. Dentro de muy pocos días, vos, ciudadano de bien, debés tomar una decisión trascendental, de elegir quiénes detentan la calidad y excelencia para que les des tu voto. Que no te engañen con las mismas patrañas de hace años; que no te convenzan de que vas a tener agua, casa, auto, empleada doméstica, amante y vas a ganar un viaje a Dubai... Son todos embustes, cuentos. Voto: sólo tú vas a lograr el milagro y la magia... no te equivoques, el futuro de tus hijos está en juego... Ahora vas a tener la oportunidad de mostrarles que no sos planero; sos un ciudadano con valores y principios que nos legaron nuestros abuelos. Cambiá la historia... renovarse es vivir. Vos elegís.