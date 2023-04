La industria reitera su inquietud por el gas en el invierno

Los miembros de ambas cámaras gremiales industriales y productivas expresaron a los representantes del empresa que distribuye este recurso la gran intranquilidad de que este año no haya gas para la Industria. Hay empresas socias de la UIT que están teniendo restricciones, falta precio y poca de certeza en el abastecimiento. Al no tener respuesta concretas y satisfactorias para el sector, las instituciones: UIT, Acnoa y el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) enviaron sendas notas al Ministerio de Desarrollo Productivo solicitando que el gobierno intervenga y llame a un encuentro conjunto para buscar soluciones a este problema. En su visita a Tucumán, el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Bernal, reconoció que la Secretaría de Energía está realizando distintas gestiones para que el gas no le falte a la industria. “Nos enfrentamos a un escenario que, generalmente, el consumo estacional se dispara. Se tomaron algunas previsiones para que no haya cortes en el suministro”, señaló el funcionario a LA GACETA, tras participar del acto de inicio de la molienda en el ingenio La Florida. Pero, al mismo tiempo, aclaró: “en los inviernos suele haber inconvenientes que hacen a la estacionalidad propia de la Argentina. Este año se sumó la merma de gas procedente de Bolivia”.