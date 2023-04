Cartas de lectores: nepotismo

Leyendo a propósito del encuentro entre los ex presidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica, ambos de vertientes diferentes, que sólo buscaron en sus gobiernos lo mejor para su país, me llamó la atención que Mujica deja un mensaje para los políticos que tienen pasión por el dinero y no por el bien común. Dice: “habría que correrlos de la política”. ¿Qué diría Mujica de que en Tucumán usan la política para lograr el bienestar económico de un grupo familiar, dado el descarado nepotismo de que hacen gala y que prevalece hace tiempo en la provincia y que se hace repetitivo en diferentes cargos, padres, hijos, hijas y parientes cercanos? Lo único que crece en Tucumán son la pobreza, la inseguridad y la inflación, y los mismos apellidos se repiten.