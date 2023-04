Argentina volverá a exportar petróleo a Chile: la última vez había sido en 2006

En 2022, según información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Argentina logró exportaciones de crudo por U$S 3.867 millones. Casi la totalidad de la producción provino de Neuquén y Chubut. De esa forma se mejoró el resultado de 2021 (U$S 1.848 millones) y 2020 (U$S 1.077 millones).