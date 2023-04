En medio del aumento del dólar "blue", ¿viene otra suba de tasa de interés para los plazos fijos?

También, de acuerdo al sitio de noticias económico, Pesce le informó al primer mandatario que “el BCRA registró una nueva rueda positiva en el mercado de cambios donde acumuló compras en abril por casi US$ 200 millones mientras afronta pagos extraordinarios por importación de energía”. Aunque no pudo ser confirmado, oficialmente, el tema de la reciente suba de la tasa de interés, que evidentemente no conformó a los mercados. En este sentido, no se descarta que el Banco Central pueda tomar alguna medida respecto a la tasa de interés.