Vuelven a subir los alimentos y presionan la inflación de abril: a cuánto llegaría este mes

Al analizar la evolución del precio de los alimentos en los últimos meses, desde Fundación Capital señalaron que “desde febrero se observa una clara aceleración, pasando de subas promedio de 4,8% mensual entre noviembre y enero, al 9,9% mensual en el bimestre febrero-marzo, en el Gran Buenos Aires”. “Vale mencionar que esto no responde exclusivamente al precio de la carne, que exhibió un salto del 16,1% mensual en promedio en el bimestre. En efecto, sólo aceites, grasas y manteca aumentaron un 4%, mientras que azúcares y dulces y pan y cereales mostraron alzas del 6,5% en promedio por mes (vs. 4,5% y 5,5%, respectivamente en el período previo) y leche, lácteos y huevos del 8,5% (vs, 4,9%)”, detallaron.