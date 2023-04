San Martín de Tucumán: “Fue el mejor partido en lo que va del campeonato”

El equipo cambió la cara y ratificó todo lo bueno que había mostrado por momentos en los últimos juegos. Y el entrenador explicó que no hubo recetas mágicas; que todo se debió a lo que hicieron los jugadores. “El mensaje fue simple y claro. Les dijimos que si no se esforzaban al máximo no los íbamos a poner. Yo no le voy a regalar la camiseta a nadie; cada jugador se gana jugar por lo que da en cada entrenamiento. Tengo 26 o 27 ‘leones’ con ganas de estar adentro de la cancha y eso lo demuestran todos los días. Eso me pone muy feliz”, remató Ferrero.