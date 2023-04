Fans horrorizados: la imagen del live action de Lilo y Stitch que causó gran impacto

En las redes, el público atacó duramente la estética presentada. “Sí, están jugando en nuestras malditas caras, sé que esto no es Lilo y Stitch”, publicó una usuaria junto a emojis de caritas llorando. Otros se decantaron por dar por obvio que se trataba de una producción de IA: “¿En serio no pueden decir que esto es generado por IA? ¿En serio? Tal vez me equivoqué. Si la gente no puede distinguir una imagen generada por IA de una cosa real, ya estamos perdidos”.