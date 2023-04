Incorporaron al científico Pablo Goloboff a la Academia Nacional de Ciencias

Elaborar un árbol filogenético que da cuenta de las interacciones evolutivas -es decir, que permite reconocer los grados de cercanía de ancestros comunes- no es una tarea sencilla. No sólo es necesario contar con suficientes datos moleculares (fundamentalmente secuenciaciones de ADN) y/o morfológicos que identifiquen las especies que se busca integrar al árbol; también se necesita una metodología para analizarlos y poder establecer los vínculos de acuerdo con un criterio adecuado. En este sentido, Goloboff se dedica desde hace décadas a resolver estas cuestiones de carácter metodológico. En 1998 comenzó a desarrollar un programa denominado Tree analysis using New Technology (TNT) que ayuda a seleccionar el mejor árbol posible sobre la base de los datos cargados.