Dimes de economía: Rentas no prevé abrir el edificio para la atención al público

“Disculpe, sabe usted cuándo abre Rentas”, pregunta una mujer, con factura de impuesto patrimonial en la mano, a un vendedor ambulante. “No se sabe señora. Ese edificio parece un elefante dormido. Pregunte al guardia”, le contesta el ambulante. La Dirección General de Rentas ha decidido cerrar las puertas de su casa central de 24 de Setiembre 960 de esta ciudad. “Hace bastante tiempo que no hay limitaciones en el edificio, lo que ocurre que prácticamente la gran mayoría de los tramites se hacen vía on line por lo cual lo presencial paso a una instancia secundaria”, aclaran desde el organismo. La misma contestación se recibió en el Ministerio de Economía. Los medianos y grandes contribuyentes no tienen tanto inconvenientes en realizar trámites, ya que la atención digital, les facilita la tarea. Rentas, periódicamente, saca disposiciones que tienden a robustecer este sistema. La nueva sede del organismo recaudador fue inaugurada hace exactamente 15 años. En su momento, fue calificado como uno de los pocos edificios inteligentes de la provincia, debido a su sistema de seguridad, a su intranet y a la moderna escalera mecánica. En aquella oportunidad se informó que el establecimiento contaba con 40 oficinas en la que desempeñaban sus actividades alrededor de 600 empleados de la repartición.