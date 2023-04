La sequía de dólares armó la tormenta política

La renuncia de Alberto Fernández a pelear por la reelección no fue la causa, sino la consecuencia de las turbulencias cambiarias en la Argentina. La sequía de dólares es estructural y no hay cepo ni diferimiento que sea efectivo. Ahora el Banco Central endureció las restricciones en el manejo de divisas y difirió el pago de importaciones hasta fin de año, una medida que implicará mantener U$S 2.000 millones dentro de las escuálidas reservas internacionales. En una semana, el peso argentino se devaluó cerca de un 10%, con un avance de $ 50 en el mercado informal, el de referencia para las transacciones de toda índole. El “blue” llegó a ubicarse $ 445, pero cerró la semana un poco más abajo, en $ 442. Muy cerca se ubicaron los dólares financieros, en la zona de los $ 440 por unidad. Ya no es devaluación controlada (algo conocido como crawling peg), pero sí cada vez más progresiva.