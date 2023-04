Ecuador: piden prisión preventiva para el ex presidente Lenín Moreno

Al ex mandatario se lo acusa de haberse beneficiado con el cobro de coimas para la adjudicación del contrato a la empresa china Sinohydro, a cargo de la construcción del proyecto de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Se estima que el grupo familiar del ex presidente se benefició con U$S 660.000, derivados de un presunto hecho de corrupción.