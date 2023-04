Revelan más detalles sobre los motivos detrás de la separación de la "China" Suárez y Rusherking

“No era algo que pudiera solucionarse de acá a un tiempo. Me metí en las entrañas de la separación y me contaban que hace dos semanas se desató una fuerte crisis, que no fue de un día para el otro la situación desatada. Viene de hace rato el desgaste, las discusiones y las diferentes formas de ver la vida. Había cosas en las que no se ponían de acuerdo y no hablo de tonteras o detalles, sino de cosas importantes en la vida”, contó en Mitre live.