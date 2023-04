Dimes y diretes: heridas en el PRO, críticas por el clientelismo y recorridas oficialistas

Pecci criticó el armado capitalino del PRO y ratificó su apoyo a Bullrich

La legisladora Nadima Pecci confirmó que no será candidata en estas elecciones provinciales, ratificó su apoyo a la fórmula de Roberto Sánchez y Germán Alfaro y su encolumnamiento a la postulación presidencial de Patricia Bullrich. "Creo haber dado muestras de que mi pertenencia a un espacio no está dada por el lugar que se me otorgue, sino por la posibilidad de llevar a cabo mis convicciones", dijo.



"En el PRO de la capital tucumana el proyecto que me representa fue desplazado y fue impuesto un candidato por una línea interna nacional y estructuras, con formas e ideas que difieren de mi visión, por lo que no me presentaré como candidata del PRO capital, pero tampoco lo haré en ninguna otra lista", añadió, en alusión a la nómina que encabezará Roberto Ávila. "Las observaciones sobre la forma en que surgieron los candidatos de capital fueron expuestas internamente, así como internamente propondré cambiarla", ahondó.