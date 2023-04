Video: una tensa discusión entre Gustavo Sofovich y Fabio Cuggini terminó a los golpes

Qué dijo Fabio Cuggini sobre la pelea

Fabio Cuggini conversó con El run run del espectáculo (Crónica) después de que la agresión de Gustavo Sofovich cobrara notoriedad. “Empecé a escuchar unos gritos cuando estaba entrando al estacionamiento. Me di vuelta y lo vi, y la verdad que lo ignoré. Decidí ignorarlo, y de repente vi que me ataca el cogote y me empieza a ahorcar”, expuso en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.