Lousteau, contra Macri: "¿Lo desilusiona la boleta única que promovió como presidente?"

Al ser consultado específicamente por la reacción del ex jefe de Estado, Lousteau respondió: “Tiene que explicitar qué es lo que lo desilusiona: ¿Qué la regla sea clara? ¿Qué usemos la boleta única que promovió él como Presidente y no la logró sacar? ¿Qué se cumpla la ley? ¿Qué sea un mecanismo más transparente y más fácil para los porteños? No lo entendí”.