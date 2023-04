"Se vive un clima raro y hostil, parecido al que vivimos en 2001", dijo el diputado Cisneros

"El segundo mandato de Alfaro es opaco, por eso no pudo encabezar la fórmula a la Gobernación. Tuvo un poco de lustre gracias a algunos funcionarios que tiene en su gabinete y que disimularon bastante bien la opacidad de esa gestión. ¿Encaró el tema del transporte? No lo encaró. ¿Encaró el tema de la seguridad con esa Policía que creó? Tampoco. En salud, cerró la Asistencia Pública. Pararse en un charquito de agua y decir que 'esto es culpa de la SAT' o en un cajero automático y decir que 'es lo único que hace el Gobierno' no es gestión. Salvo las peatonales que algunas son demasiado angostas y generan embotellamientos, no hay gestión. Sólo hay críticas al oficialismo", planteó el diputado.