Dengue: cuánto tiempo dura la enfermedad en el cuerpo y qué medicamento tomar

¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas del dengue?

"El período de incubación es hasta de 15 días, en promedio 7, desde que me pica el mosquito, me inocula el virus y comienzo con los síntomas", respondió a Clarín el médico infectólogo Tomás Orduna, ex jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz.