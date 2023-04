La Anmat podría aprobar una vacuna contra el virus del dengue

Por su parte, el profesor titular de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jorge Geffner, dijo que en la Argentina no estamos empleando ni produciendo vacunas contra el dengue, porque en el mundo todavía no hay vacunas altamente e indiscutiblemente seguras y efectivas. “En algunas de las aprobadas, hay que tener cierto cuidado porque si estás vacunado y contraés una segunda infección, esa segunda infección puede ser de un curso más severo, que si no te hubieras vacunado”, sostuvo.