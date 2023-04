“Años justificando robos y homicidios”: López Murphy cuestionó a Berni, tras la agresión

La titular del Pro, Patricia Bullrich, también expresó su malestar en las redes. “Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse?”, dijo, y apuntó: “Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas. La autoridad y el orden son necesarios y se construyen con el ejemplo, estando siempre del lado de la institucionalidad y no solo cuando conviene”.