Silvia Elías de Pérez lanza su libro "Reencontrarnos": "Es un pedacito de mí"

“Es un sueño que tengo hace varios años. Cada vez que terminaba mi jornada en el Senado, escribía en papeles sueltos, los dejaba, volvía a escribir. Cuando venía en camino mi nieta, mi nuera me regaló un librito que decía ¿Quién soy? Y en el librito era como si yo hablara con la nieta que iba a venir. Y me iba preguntado cosas de donde vengo, quién era mi papá, mis abuelos. Me puse a investigar para poder responder a todo lo que me planteaba, y ahí fue que me cayó la ficha y dije ´voy a terminarlo´”, describió la autora.