¿Hubo brujería? Una tarotista dijo qué pasó entre el “Papu” Gómez y Giovani Lo Celso en la Selección

Si bien es una información que trascendió en varios lugares, ninguno de los jugadores campeones del mundo hizo referencia este hecho. Pero lo cierto es que el “Papu” Gómez no fue considerado para ningún partido amistoso de Argentina luego de la Copa del Mundo. “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño”, explicó el futbolista en redes sociales.