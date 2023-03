Carlos Arnedo: "Uno de los grandes fracasos del gobierno provincial ha sido la seguridad"

Además, el secretario de Servicios Públicos de la capital cuestionó la gestión del oficialismo en el área de desarrollo social. "No solamente hace falta con urgencia un plan de seguridad, sino que esto debe ir acompañado de políticas de contención y desarrollo social, que el gobierno provincial también ha dejado de lado -advirtió-. No se hacen cargo de ninguna de sus responsabilidades y quienes pagan las consecuencias es la gente. Los casos de inseguridad recrudecen cada día, y esto se agrava por la puerta giratoria de la Justicia. El día domingo un remisero de Tafí Viejo sufrió un violento asalto donde fue chocado por una camioneta y atacado con un machete. No sólo perdió un dedo, sino también su medio de trabajo, dejando desamparada a toda su familia. Esa es la terrible realidad que vivimos los tucumanos día a día", remarcó.