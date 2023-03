Di Zeo confirmó que La Doce amenazó a los jugadores de San Martín de Tucumán para que Boca fuera campeón en 1992

En el programa El Loco y el Cuerdo, conducido por Flavio Azzaro, Rafael Di Zeo se refirió a la visita que La Doce le hizo a los jugadores visitantes en el entretiempo de aquel encuentro. En realidad, el ex presidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler, co-conductor de la transmisión, contó lo que pasó en primera instancia: “Boca iba perdiendo el partido y ellos se metieron en el vestuario de San Martín de Tucumán y les dijeron ‘si Boca no sale campeón, de acá no sale nadie’. Y Boca salió campeón”. Di Zeo, tras oír el relato, asintió: “Sí, es verdad”.