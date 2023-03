López Obrador, sobre una eventual detención de Trump: “Es para que no aparezca en la boleta electoral”

Un portavoz de Trump dijo que el ex presidente no había sido notificado de ningún arresto. Trump no proporcionó evidencia de filtraciones de la oficina del fiscal de distrito y no discutió los posibles cargos en su publicación. “¡Protesta, recupera nuestra nación!” dijo Trump, cuyos partidarios asaltaron el edificio del Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 para tratar de anular su derrota en las elecciones.