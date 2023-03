EEUU alerta sobre presión a la Justicia y corrupción en la Argentina

El informe abarca hasta septiembre de 2022. Debido a ello no contempla la sentencia a la ex presidenta en el marco de la llamada “causa Vialidad” -en diciembre recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos-. No obstante, el Human Rights Report 2022 resume la situación judicial de la vicepresidenta y de otros nueve imputados principales -de un total de 45-, que fueron acusados de recibir y/o de pagar sobornos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, durante las gestiones de Fernández como presidenta.