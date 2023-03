El Estado se quedará con el 60% de lo que genere la soja

En el caso del productor dueño del campo, el fisco embolsará vía distintos tributos -los mencionados más el Inmobiliario Rural y Bienes Personales, por ejemplo- U$S 563,71; es decir, el 51,24% de los U$S 1.100 generados por la hectárea de soja. “El productor invirtió U$S 558,87 por hectárea, de los cuales recuperará U$S 525,29, con lo que pierde U$S 33,48 por hectárea”, explica Roulet. Todos estos cálculos se hicieron sobre la base de un rinde de 20 qq/ha.