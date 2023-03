“El número de la inflación nos parece malísimo”, admitió el Gobierno nacional

No obstante, destacó que en los precios controlados por el Ministerio de Economía a través de acuerdos con los distintos sectores el aumento no superó el 5%; y sumó a los lácteos y la carne el impacto de los precios de las telecomunicaciones en la cifra final, con dardos hacia la Justicia y los medios de comunicación. “Las empresas de telefonía y cable, las empresas de servicios web, siguen aumentando de forma indiscriminada cuando están vigente las cautelares que no permiten que se aplique el decreto que determinaban que eran servicios públicos y que debían ser regulados los precios”, sostuvo.