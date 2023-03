Cecilia Moreau, contra Martín Guzmán: "Me da vergüenza haberlo tenido de ministro"

"No fueron solo las épocas de Macri, eh. Porque el ministro Guzmán nos hizo un gran daño. Este gobierno del que fue parte, me hago cargo, perdió la brújula cuando dejó a Guzmán en el tiempo siguiendo teorías armadas por consultores externos y extranjeros que no tenían nada que ver con lo que pasa en Argentina", apuntó contra el primer ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, que se encargó de cerrar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con acreedores externos.