La reacción de Camila tras ser eliminada de Gran Hermano y escuchar un lamentable grito del público

“¿Escucharon lo que dijeron? Me van a matar cuando salga”, expresó. Segundos más tarde abrazó a Marcos y repitió: “Me estaban gritando. Ahora me cag… a palos. Por favor”. En ese momento, su compañero intentó calmarla: “Tranqui. No pasa nada”. Al saludar a Nacho, esbozó: “Un miedo”.