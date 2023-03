Garnacho, en duda para la Selección; suena Langoni

Los amistosos frente a Panamá y Curazao serán no sólo una oportunidad para ver en acción a la Selección campeona del mundo en suelo argentino, sino también para el debut de Alejandro Garnacho, uno de los jugadores de la nueva generación que mayor expectiva despierta. Sin embargo, la participación del delantero de Manchester United quedó en duda tras el duro golpe que sufrió ayer en el partido frente a Southampton, cuando el defensor Kyle Walker-Peters lo barrió dentro del área y le provocó una torcedura de tobillo. Si bien el club no emitió un parte médico oficial, Garnacho salió del estadio caminando con muletas y la pierna derecha inmovilizada con una bota ortopédica. No obstante, el DT Erik Ten Hag explicó que fue por precaución y que no cree que la lesión haya sido grave.

De todas formas, se especula con que Lionel Scaloni podría convocar a Luca Langoni para ocupar el lugar de Garnacho en la convocatoria.

El empate sin goles afirmó el United en zona de Champions (está 3°), dos puntos por encima de Tottenham, club al que podría emigrar Emiliano Martínez. “Dibu” aparece junto a Jordan Pickford (Everton) como opción principal para reemplazar al francés Hugo Lloris bajo los tres palos a partir de mitad de año. Por lo pronto, su equipo (Aston Villa) igualó 1-1 con West Ham.

El líder Arsenal recuperó la distancia de cinco puntos sobre Manchester City con un sólido triunfo (3-0) de visitante sobre Fulham.