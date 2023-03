La emotiva carta de la última pareja de Gerardo Rozín a un año de su muerte

"Hoy me siento íntegra y serena. La angustia que al principio aparecía en los momentos más absurdos, se ubicó en un lugar menos incómodo y más digerible. Al final la mente es sabia y selectiva. Los miles de recuerdos de todos nuestros años juntos hoy aparecen más nítidos y me dibujan muchas más sonrisas que lágrimas. Así lo elijo yo. Así me lo pediste. Porque al final, siempre estabas haciendo comedia", agregó quien fue la última pareja de Gerardo Rozín.