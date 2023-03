Francisco, sobre la situación política de Argentina: "no terminamos de crecer en un federalismo sano"

Sobre su relación con el Gobierno del Frente de Todos (FdT), Francisco respondió que no se sintió decepcionado por la sanción en 2020 de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y definió como "formal y cordial" su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Nunca me metí en eso de la ley del aborto, porque en el fondo concibo que hay una mala concepción de la realidad. Yo sobre el aborto pienso esto y soy muy clarito -dijo-: cualquier libro de embriología te dice que a los 30 días de la concepción ya están diseñados todos los órganos allí y que está el DNA clarísimo, por lo tanto hay vida humana, no digo si hay personas".