San Lorenzo, el puntero inesperado

“No me animaría a decir que somos candidatos”, afirma Rubén Darío Insúa. “Estamos para grandes cosas”, le retruca Adam Bareiro. Así, entre la cautela y la euforia va navegando este sorprendente San Lorenzo. ¿Quién podía imaginar que al cabo de las primeras siete fechas sería único puntero de la Liga Profesional? La respuesta la brinda en la cancha un equipo muy sólido, al que cuesta marcarle goles; un bloque sacrificado y efectivo que ayer se dio un lujo que no formaba parte de su menú: el de golear y gustar. Los hinchas, sencillamente, no pueden creerlo.