Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Will Keane es el propietario de uno de los restaurantes más famosos y prestigiosos de Nueva York. Su carisma y seguridad le convierten en un imán para las mujeres, con las que se relaciona sin comprometerse. Cuando conoce a la joven Charlotte Fielding, su pasión por la vida le hechiza de inmediato. Charlotte es una chica independiente y vital que pulveriza los prejuicios de Will sobre el amor y la vida. Sabedora de que debe vivir la vida al máximo, Charlotte le muestra a Will una impresionante capacidad de amar y le proporciona una visión que va más allá de su edad.