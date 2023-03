Eva de Dominici reveló el mal momento que pasó luego de ser madre: "No tenía familia y no busqué ayuda"

“Entro al baño a sacarme leche, tenía un dolor... Termino, escucho mi nombre, entro. Me hablan: “Ay, te representa tal, qué bueno, sí”. Y de repente me miro y tenía toda la camisa manchada. Se me vino el mundo abajo, me dio mucha vergüenza. Y la mujer, muy piola, una ayudante de dirección de casting, me dijo: “Vos hace el casting tranquila como si no pasara nada, yo te filmo de acá para arriba”. Ahí fue cuando dije: ”Sí, esto es Hollywood, pero son humamos, somos humanos”. En ese momento me volvió la confianza. No fue el mejor casting de mi vida pero fue volver a empezar. De hecho me volvieron a llamar y al final no quedé, pero tuve un call back, o sea que tan mal no había estado. Y ahí fui volviendo de a poquito”, cerró.